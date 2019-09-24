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atv oyuncularının mutlu günü

atv oyuncularının mutlu günü
Giriş Tarihi: 24.9.2019

ATV’nin fenomen dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı , yapımcı ve yönetmen ile evlendi. Yalova, dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde de ’in canlandırdığı Yılmaz ile dünyaevine girmişti.

İZMİR'DE EVLENDİ

ATV'de, Perşembe akşamlarına damga vuran 'Bir Zamanları Çukurova' adlı dizide rol alan Melike İpek Yalova ile 3 yıldır birlikte olduğu yapımcı-yönetmen Altuğ Gültan, İzmir Kemal Bey Çiftliği'nde evlendi. Yalova, iki gelinlik giyerken, 7 metre uzunluğunda duvak taktı. 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova, dizinin geçtiğimiz haftaki bölümünde de rol gereği Yılmaz'la (Uğur Güneş) evlenmişti



EŞKIYA EKİBİ DÜĞÜNDE COŞTU

ATV ekranlarının fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet'i Turgut Tunçalp, önceki akşam reklamcı İlay Atmaca ile Gümüşsuyu CVK Park Bosphorus Hotel'de dünya evine girdi. Bu özel gecede çifti, başta Oktay Kaynarca olmak üzere rol arkadaşları yalnız bırakmadı. İkilinin, nikah şahitliğini ünlü oyuncu Erkan Can yaptı. Gece boyuncu eğlenen çift, bol bol dans etti.

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