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Çıtır sevgiliyle yaza veda etti

Çıtır sevgiliyle yaza veda etti
Giriş Tarihi: 24.9.2019

Bütün yaz 20 yaşındaki genç sevgilisiyle Ege ve Akdeniz kıyılarında turlayan 50 yaşındaki televizyoncu , kapanışı da yine Fethiye’de yaptı. Ilıcalı, çıtır aşkını sürat teknesiyle gezdirdi

Hemşirelik mezunu 20 yaşındaki sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile bütün yaz boyunca Ege ve Akdeniz kıyılarını turlayan 50 yaşındaki Acun Ilıcalı, yaza veda etti. Kapanışta da yanında çıtır aşkı vardı. Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen, Ölüdeniz'de sürat teknesi ile gezen Acun Ilıcalı, beraberinde yakın arkadaşları ve sevgilisi Çağla ile hayli mutlu gözüküyordu.

'KIZINDAN KÜÇÜK' DEDİLER

Ölüdeniz Kumburnu Tabiat Parkı yakınına teknelerini demirleyen Ilıcalı, sevgilisi ve arkadaşları, daha sonra yöreyi sürat teknesi ile gezdi. 4 kız çocuğu babası olan Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile aşk yaşamaya başladığında tepki görmüştü. Ilıcalı, "Büyük kızın Banu 29 yaşında, sevgilinse 20! Bu durum hiç de yakışık almıyor" şeklinde yorumlarla karşılaşmıştı.

ERDOĞAN CANKUŞ

Acun'dan 'çıtır' firar!
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile adalar arası mekik dokuyor Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile adalar arası mekik dokuyor

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