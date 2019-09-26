  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Çığ soğan ve sarımsak meme kanseri riskini azaltıyor

Çığ ve riskini azaltıyor

Çığ soğan ve sarımsak meme kanseri riskini azaltıyor
Giriş Tarihi: 26.9.2019

Buffalo ve Üniversitelerinde yürütülen araştırma, her gün çiğ ve tüketmenin, kadınlarda riskini düşürebildiğini ortaya koydu.

Buffalo ve Porto Riko Üniversitelerinde yürütülen araştırma, her gün çiğ soğan ve sarımsak tüketmenin, kadınlarda meme kanseri riskini düşürebildiğini ortaya koydu. Porto Riko'da 30 ile 79 yaş aralığındaki 600'den fazla kadının günlük beslenme alışkanlıklarını inceleyen bilim insanlarının bulgularına göre, sarımsaktaki bir bileşen olan "allisin", kontrolsüz hücre bölünmesini engelliyor. Çalışma kapsamında, çiğ soğan ve sarımsak tüketen katılımcılarda kanser riskinin, hiç yemeyenlere oranla yüzde 67 azaldığı ortaya kondu.

Öte yandan, bilim insanları, soğan ve sarımsağın akciğer, prostat ve mide kanseri riskini de azaltabileceğini dile getirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çığ soğan ve sarımsak meme kanseri riskini azaltıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN