Çığ soğan ve sarımsak meme kanseri riskini azaltıyor

Buffalo ve Porto Riko Üniversitelerinde yürütülen araştırma, her gün çiğ soğan ve sarımsak tüketmenin, kadınlarda meme kanseri riskini düşürebildiğini ortaya koydu.

Buffalo ve Porto Riko Üniversitelerinde yürütülen araştırma, her gün çiğ soğan ve sarımsak tüketmenin, kadınlarda meme kanseri riskini düşürebildiğini ortaya koydu. Porto Riko'da 30 ile 79 yaş aralığındaki 600'den fazla kadının günlük beslenme alışkanlıklarını inceleyen bilim insanlarının bulgularına göre, sarımsaktaki bir bileşen olan "allisin", kontrolsüz hücre bölünmesini engelliyor. Çalışma kapsamında, çiğ soğan ve sarımsak tüketen katılımcılarda kanser riskinin, hiç yemeyenlere oranla yüzde 67 azaldığı ortaya kondu.

Öte yandan, bilim insanları, soğan ve sarımsağın akciğer, prostat ve mide kanseri riskini de azaltabileceğini dile getirdi.