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‘Eşkıya’ yeni sezonda da zirvede!

‘Eşkıya’ yeni sezonda da zirvede!
Giriş Tarihi: 26.9.2019

'nin 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', tüm kişilerde 8,04 izlenme oranı ve 21,42 izlenme payı, AB kategorisinde 7,26 izlenme oranı ve 20,66 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 8,56 izlenme oranı ve 21,59 izlenme payı alarak 100 program arasında birinciliği elde etti.

ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', yeni sezonda da tüm kategorilerde zirvede! 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', tüm kişilerde 8,04 izlenme oranı ve 21,42 izlenme payı, AB kategorisinde 7,26 izlenme oranı ve 20,66 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 8,56 izlenme oranı ve 21,59 izlenme payı alarak 100 program arasında birinciliği elde etti.

SOSYAL MEDYA KONUŞTU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu!

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