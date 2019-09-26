Sıla için evlilik yolu karanlık!

Şarkıcı Sıla ile evlilik kararı aldığı iddia edilen şef Hazer Amani,"Bilmiyorum ki. Sizden duyuyorum ben de. Her sabah uyandığımda alakasız haberler görüyorum" sözleriyle kaçamak cevap verdi.

Şarkıcı Sıla ile evlilik kararı aldığı iddia edilen şef Hazer Amani, önceki akşam Zorlu Center'da gerçekleşen bir etkinlikte görüntülendi. Muhabirlerin "Sıla Hanım'la evleneceğiniz yönünde haberler çıktı" sözlerine ünlü şef, "Bilmiyorum ki, bilmiyorum. Sizden duyuyorum ben de. Her sabah uyandığımda alakasız haberler görüyorum" sözleriyle kaçamak cevap verdi. TARHAN ABDULLAHOĞULLARI