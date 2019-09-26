Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali’ne gitmek için bindiği uçakta aniden rahatsızlandı. Oyuncu, kusmaya başlayınca görevliler tarafından apar topar uçaktan indirildi

Oyuncu Meryem Uzerli, dün sabah Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında 'Kovan' filminin gösterimine katılmak için Berlin'den uçağa bindi. Bir gün önce Emmy Ödülleri törenine katılan ve New York'tan dönen Meryem Uzerli, aşırı yorgunluk nedeniyle uçakta fenalaştı. Ünlü oyuncu kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirildi.



GIDA ZEHİRLENMESİ Mİ?



Meryem Uzerli'nin durumu ile ilgili beklenen açıklama gelmedi. Dün 15.00'de Adana'da olması beklenen oyuncu, bu nedenle 17.30'daki başrolünü oynadığı "Kovan" filminin gösterimine de katılamadı. Uzerli'nin yakın çevresi, oyuncunun gıda zehirlenmesi geçirmiş olabileceğini, tedavisinin sürdüğünü de söylediler.