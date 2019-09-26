  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Uçakta fenalaştı!

Uçakta fenalaştı!

Uçakta fenalaştı!
Giriş Tarihi: 26.9.2019

Meryem Uzerli, ’ne gitmek için bindiği uçakta aniden rahatsızlandı. Oyuncu, kusmaya başlayınca görevliler tarafından apar topar uçaktan indirildi

Oyuncu Meryem Uzerli, dün sabah Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında 'Kovan' filminin gösterimine katılmak için Berlin'den uçağa bindi. Bir gün önce Emmy Ödülleri törenine katılan ve New York'tan dönen Meryem Uzerli, aşırı yorgunluk nedeniyle uçakta fenalaştı. Ünlü oyuncu kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirildi.

GIDA ZEHİRLENMESİ Mİ?

Meryem Uzerli'nin durumu ile ilgili beklenen açıklama gelmedi. Dün 15.00'de Adana'da olması beklenen oyuncu, bu nedenle 17.30'daki başrolünü oynadığı "Kovan" filminin gösterimine de katılamadı. Uzerli'nin yakın çevresi, oyuncunun gıda zehirlenmesi geçirmiş olabileceğini, tedavisinin sürdüğünü de söylediler.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uçakta fenalaştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN