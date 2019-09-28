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, tam bir ‘beyin’ dostu

Kakao, tam bir ‘beyin’ dostu
Giriş Tarihi: 28.9.2019

Beyni ve bilişsel işlevlerini destekleyici flavonoidlerden zengin , özellikle beynin öğrenme ve hafıza işlevlerine ek olarak kısa süreli belleği güçlendirmeye katkı sağlıyor.

Beyni ve bilişsel işlevlerini destekleyici flavonoidlerden zengin kakao, özellikle beynin öğrenme ve hafıza işlevlerine ek olarak kısa süreli belleği güçlendirmeye katkı sağlıyor. Araştırmalar, kakaodaki flavonoidlerin hafızayı geliştirmeye ve yaşla ilişkili zihinsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor
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