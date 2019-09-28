Vitamin ve mineralleri birlikte kullanırken dikkat!

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Turan Sezgin, yapılan bir araştırmanın sonucunda bazı vitamin ve minerallerin birlikte kullanımının, düşünülenin aksine fayda yerine zarara neden olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Turan Sezgin, yapılan bir araştırmanın sonucunda bazı vitamin ve minerallerin birlikte kullanımının, düşünülenin aksine fayda yerine zarara neden olduğunu gösterdiğini ifade etti. Prof. Dr. Sezgin, tıp dergisi Annals of Internal Medicine'in Temmuz 2019 sayısında yayınlanan araştırmanın yaygın olarak önerilen ve kullanılan vitamin, mineral ve diyetlerin kalp hastalıklarının önlenmesinde katkılarının çok sınırlı olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, çalışmanın sonuçları hakkında şu önemli bilgileri verdi:



KALBE FAYDALI MI?



"BU araştırmada; kalp sağlığı için takviye gıda almak ve diyet yapmakla ilgili faydalı bilinenlerden hiçbirinin doğrudan faydalı olduğuna dair kanıt olmadığını belirtiyor. Tuz tüketiminin sınırlandırılması normal kan basıncına sahip kişilerde tüm nedenlere bağlı ölümleri azaltırken, yüksek kan basıncı (hiper tansiyon) olan kişilerde kardiyak sebeplere bağlı ölümleri azaltıyor ama tüm nedenlere bağlı ölümleri önlemiyor. Araştırmanın sonuçlarından biri ise bazı vitamin ve minerallerin birlikte kullanımının, düşünülenin aksine fayda yerine zarara neden olduğunu gösteriyor."



Sezgin, kalsiyumla birlikte D vitamini kullanmanın kan pıhtılaşmasını ve damar sertliğini artırarak inme riskini aynı ölçüde yükselttiğini de sözlerine ekledi.