Tiyatrodan kazandı çocuklara bağışladı

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’le evli olan Şükran Ovalı, ‘Evlat’ isimli tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ovalı, oyununun tüm gelirini köy okuluna bağışlayarak örnek bir davranışa imza attı...

Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin'le evli olan Şükran Ovalı, uzun bir aradan sonra "Evlat" adlı tiyatro oyunuyla sahnelere dönüyor. Ünlü oyuncu, oyundan kazanacağı tüm parayı ise Beşiktaş'ın kadın taraftar grubu Çarşı Kadın'ın köy okulları kampanyasına bağışladı.



4 EKİM'DE PERDE AÇACAK



Ovalı'nın; Onur Saylak, Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Esra Bağışgil ve Burakcan Doğan'ın birlikte rol aldığı "Evlat", 4 Ekim'de Zorlu PSM'de perde açacak. 2017 yılında Caner Erkin'le evlenen Şükran Ovalı, 2018 yılında kızı 'Mihran Ela'yı dünyaya getirmişti. Oyuncu, kızını büyüttüğü için bir süredir ekranlardan uzak duruyordu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI