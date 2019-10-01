İzmir'de Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın destekleriyle düzenlenen ve 3 gün süren Urla Caz Festivali sona erdi. Etkinliğin son gününde sanatçı kARA, ney ile cazı buluşturdu. Ayakta alkışlanan performans büyük beğeni topladı.

İzmir'de Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın destekleriyle düzenlenen ve 3 gün süren Urla Caz Festivali sona erdi. Etkinliğin son gününde sanatçı kARA, ney ile cazı buluşturdu. kARA daha sonra Amerikalı caz sanatçısı Ricky Ford ile sahneyi paylaştı. Ayakta alkışlanan performans büyük beğeni topladı.