Kestirme yol ustası

Bir mekandan çıktıktan sonra evinin yolunu tutan Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, akşam saatinde trafiğe yakalanmamak için kestirme yolları kullandı.

Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra, önceki akşam Tarabya'da görüntülendi. Bir mekandan çıktıktan sonra evinin yolunu tutan Çilingiroğlu, akşam saatinde trafiğe yakalanmamak için kestirme yolları kullandı. Kırmızı ışıkta gazetecilere yakalanan Zehra, "Yollar çok kalabalık olmadan eve gidiyorum" dedi. Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Çilingiroğlu, "Aşk hayatımız çok güzel, biz çok mutluyuz" diye konuştu