  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Kestirme yol ustası

Kestirme yol ustası

Kestirme yol ustası
Giriş Tarihi: 2.10.2019

Bir mekandan çıktıktan sonra evinin yolunu tutan -'nun kızı , akşam saatinde trafiğe yakalanmamak için kestirme yolları kullandı.

Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra, önceki akşam Tarabya'da görüntülendi. Bir mekandan çıktıktan sonra evinin yolunu tutan Çilingiroğlu, akşam saatinde trafiğe yakalanmamak için kestirme yolları kullandı. Kırmızı ışıkta gazetecilere yakalanan Zehra, "Yollar çok kalabalık olmadan eve gidiyorum" dedi. Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Çilingiroğlu, "Aşk hayatımız çok güzel, biz çok mutluyuz" diye konuştu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kestirme yol ustası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN