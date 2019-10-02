atv’nin “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı dizisinde “Ünal Bey” karakterini canlandıran usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, hayata veda etti. Ünlüoğlu’nun rol arkadaşı Oktay Kaynarca’nın “Abim. Mekanın cennet olsun canım abim” şeklindeki sözleri, sanatçının hayranlarının duygularına da tercüman oldu

Rol aldığı yapımlarla milyonların gönlünde taht kuran başarılı oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında hayata veda etti. Son olarak atv ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizide Ünal Kaplan karakterini canlandıran Ünlüoğlu, tedavi görüyordu. 2018 yılında akciğer rahatsızlığı nedeniyle ağır bir tedavi dönemi geçiren sevilen oyuncu, bir ay önce yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptıktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olan sanatçı, aynı zamanda dublaj çalışmalarıyla da tanınıyordu.



BAŞARI DOLU BİR KARİYER



Başarılarla dolu tiyatro kariyerinin dışında Türkiye'de son 20 yıla damga vurmuş birçok projede yer alan sanatçının ölümü, politikacılardan sanatçılara her kesimden insanı üzdü.



HAFIZALARIMIZDA YAŞAYACAK



ÜNLÜOĞLU'NUN vefatının ardından sosyal medyadan yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:



- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun.



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tiyatro ve sinemamızın usta sanatçısı Tarık Ünlüoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.



- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Değerli sanatçımız, tiyatro ve sinemamızın oyuncularından Tarık Ünlüoğlu'nun vefatından üzüntü duyduk. Allah'tan rahmet diliyoruz, sanat camiamızın başı sağ olsun.



- Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt: Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.



- Oktay Kaynarca: Abim. Mekanın cennet olsun canım abim.



- Ayşegül Aldinç: O davudi sesin, hayata, dostlarına, işine bağlılığın. Canın Gülenay'a olan aşkınla hep hafızalarımızda yaşayacaksın. Mekanın cennet olsun. Rahmetle.



- Metin Şentürk: Çok değerli arkadaşım Tarık Ünlüoğlu'nun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrendim. Çok iyi bir insanı ve çok iyi bir aktörü kaybettik. Mekanın cennet olsun.



İZMİR'İN YETİŞTİRDİĞİ DEĞERLER ARASINDAYDI



1957 yılında İzmir'de dünyaya gelen Tarık Ünlüoğlu, İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne geçti. Bölümü'ne geçti.



"O ZAMANDAN BELLİYDİ"



İzmir Namık Kemal Lisesi'nden Yetişenler Derneği Başkanı Dr. Şaban Acarbay, Ünlüoğlu'nun vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Düzenlenen piyes ve temsillerde başrolü oynar, her rolün üstesinden başarıyla gelirdi. Büyük bir sanatçı olacağını o zamandan biliyorduk" dedi. İlk evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oğlu Umut Kırca ile evli. Tarık Ünlüoğlu, 1988 yılından beri birlikte olduğu oyuncu Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlenmişti.

FATİH ŞENDİL