Parayla sağlık olmaz!

Uzmanlar, bulaşıcı hastalıkların birçoğunun parayla geçtiğini tespit etti. Prof. Dr. Mustafa Tayar, “Parada klozet kapağından fazla bakteri var. Hasta olmamak için paraya dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayın” dedi

Paraların insandan insana bakteri bulaştırdığı üzerine araştırmalar yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Parada klozet kapağından fazla bakteri var. Hasta olmamak için paraya dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayın" dedi.



ÖZELLİKLE HAMİLELER!...



Tayar, "Sabah kalkınca tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi yıkarız, lakin unuttuğumuz bir şey vardır; yıkanan elimiz gün içerisinde dokunduğumuz birçok yerden mikroorganizma alabilir. Göz ardı ettiğimiz bulaşma kaynağı da paralardır. Kağıt ve bozuk paralar günlük çok fazla el değiştirir. Alışverişte ve yaptığımız birçok harcamada paralara dokunuruz. Bizden önce herhangi bir kişi elini yıkamadıysa veya herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahipse elimize aldığımız bozuk parayla bakteriyi de alırız. Eğer paraya dokunan kişi tuvaletten çıktıktan sonra elini yıkamayan birisiyse, onun bağırsağındaki mikroorganizmalar, elimize aldığımız para yoluyla bize geçer. Karşı tarafın bulaşıcı bir hastalığı varsa bu hastalık da para yoluyla elimize geçer. Bu mikroorganizmaların paralar üzerinde canlı kalma süreleri ve hastalık yapabilme güçleri çocuklar, hamileler, hastalar ve bağışıklık güçleri düşük olan kişilerde daha etkilidir" şeklinde konuştu.



ÇOCUKLARA HİJYEN EĞİTİMİ



Mevsim değişikliğinde havaların sıcak ve soğuk gitmesi sebebiyle vücudumuza mikroorganizmaları paraların taşıdığını aktaran Tayar, sözlerini şöyle sürdürdü: Küçük çocuklar parayla temas etmeleri halinde daha çok bakteri alır. En iyi tedbir çocuklara hijyen eğitimi vermektir. Özellikle gıda alışverişi yaptığımız yerlerde daha dikkatli olmak gerekir. Gıdayla uğraşan kişi paraya dokunup sonra sizin yediğiniz gıdaya dokunacak. Bugün ilmen ispatlanmıştır ki, bozuk paranın üzerindeki bakteri sayısı santimetrede 26 bine kadar çıkıyor. Evinizde kullandığınız klozet kapağının üzerindeki bakteri sayıları bozuk paradan ve kullandığınız cep telefonundan çok daha az bakteri sayısına sahiptir. El yıkamaya çok dikkat etmelidir.