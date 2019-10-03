Zerdeçalın faydalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Biz de bugün zerdeçalın kilo verdirme özelliğine değineceğiz. Vereceğimiz yağ yakan zerdeçallı kahve tarifi ile sadece zayıflamayacak bağışıklık sisteminizi güçlendirerek, enerjik kalacaksınız.

Zerdeçalın faydalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Biz de bugün zerdeçalın kilo verdirme özelliğine değineceğiz. Vereceğimiz yağ yakan zerdeçallı kahve tarifi ile sadece zayıflamayacak bağışıklık sisteminizi güçlendirerek, enerjik kalacaksınız.



MALZEMELER:



- 1 bardak taze demlenmiş sade kahve

- 1 çay kaşığı zerdeçal tozu

- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

- 1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı



HAZIRLANIŞI:

Demlenmiş kahveyi ve zerdeçal tozunu karıştırıcıya koyun. Hindistan cevizi yağını ve tereyağını ilave edin. Ardından pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Aç olduğunuz zamanlarda sıcakken tüketin.