Küçük yaşlardaki çocukların kalp sağlığının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, önemli uyarılarda bulundu.
Küçük yaşlardaki çocukların kalp sağlığının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, önemli uyarılarda bulundu. Süt çocukluğundan itibaren çocukta beslenirken terleme veya dinlenmeye ihtiyaç duyması, çocuğun kilo alamaması, nefes nefese kalması, sık enfeksiyon geçirmesi bir kalp hastalığının olduğunu düşündürebilir. Aralıklı morarma veya çocuğun genelde mor olması kalp hastalıklarını akla getirebilir.
Çocuğunuz yemek yerken yoruluyorsa kalbine baktırın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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