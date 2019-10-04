Kimse Bilmez’e ‘Yılın Dizisi’ ödülü

Lobin Europe ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 14. Uluslararası Avrupa Kalite Ödülleri, çok özel bir gecede sahiplerini buldu. İş ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı ödül töreninde, atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez, "Yılın Dizisi" ödülüne layık görüldü.

Lobin Europe ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 14. Uluslararası Avrupa Kalite Ödülleri, çok özel bir gecede sahiplerini buldu. İş ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı ödül töreninde, atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez, "Yılın Dizisi" ödülüne layık görüldü. Kimse Bilmez oyuncularından Burak Serdar Şanal, Zeynep Elçin ve Zehra Yılmaz'a ödülü Lobin Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu takdim etti.