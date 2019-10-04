  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Kimse Bilmez’e ‘Yılın Dizisi’ ödülü

’e ‘’ ödülü

Kimse Bilmez’e ‘Yılın Dizisi’ ödülü
Giriş Tarihi: 4.10.2019

ve tarafından gerçekleştirilen 14. , çok özel bir gecede sahiplerini buldu. İş ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı ödül töreninde, atv'nin sevilen dizisi , "" ödülüne layık görüldü.

Lobin Europe ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 14. Uluslararası Avrupa Kalite Ödülleri, çok özel bir gecede sahiplerini buldu. İş ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı ödül töreninde, atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez, "Yılın Dizisi" ödülüne layık görüldü. Kimse Bilmez oyuncularından Burak Serdar Şanal, Zeynep Elçin ve Zehra Yılmaz'a ödülü Lobin Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu takdim etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kimse Bilmez’e ‘Yılın Dizisi’ ödülü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN