  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Süt içmek, metabolik sendromdan koruyor

içmek, metabolik sendromdan koruyor

Süt içmek, metabolik sendromdan koruyor
Giriş Tarihi: 4.10.2019

ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cömert, ", kalsiyum mineralinin temel kaynağı olması nedeniyle çocukluk çağı obezitesine karşı koruyucudur." dedi

SBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cömert, "Metabolik sendrom, obezite, hipertansiyon ve insülin direncinin birlikte ortaya çıktığı ciddi bir hastalıktır. Süt, kalsiyum mineralinin temel kaynağı olması nedeniyle çocukluk çağı obezitesine karşı koruyucudur. Bu da kişiyi aynı zamanda metabolik sendromdan koruyor" dedi. Süt ürünlerinin protein kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Cömert, ayrıca sütte yağda çözünen A, D, K vitaminleri, suda çözünen B12 vitamini ile riboflavin ve kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi minerallerin bulunduğunu belirtti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süt içmek, metabolik sendromdan koruyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN