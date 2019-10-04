Süt içmek, metabolik sendromdan koruyor

SBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cömert, "Süt, kalsiyum mineralinin temel kaynağı olması nedeniyle çocukluk çağı obezitesine karşı koruyucudur." dedi

SBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cömert, "Metabolik sendrom, obezite, hipertansiyon ve insülin direncinin birlikte ortaya çıktığı ciddi bir hastalıktır. Süt, kalsiyum mineralinin temel kaynağı olması nedeniyle çocukluk çağı obezitesine karşı koruyucudur. Bu da kişiyi aynı zamanda metabolik sendromdan koruyor" dedi. Süt ürünlerinin protein kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Cömert, ayrıca sütte yağda çözünen A, D, K vitaminleri, suda çözünen B12 vitamini ile riboflavin ve kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi minerallerin bulunduğunu belirtti.