Doğal antibiyotik: Ispanak

Ispanak, doğal antibiyotik etkisi göstererek bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bağışıklık sisteminin süper besinlerinden biri olan ıspanakta A,B,C ve E vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, quarcetin hepsi bir arada bulunuyor.

Ispanak, doğal antibiyotik etkisi göstererek bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bağışıklık sisteminin süper besinlerinden biri olan ıspanakta A,B,C ve E vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, quarcetin hepsi bir arada bulunuyor. Enfeksiyonları önleyip, bağışıklığı güçlendiren ıspanağın içinde bol miktarda bulunan C vitamini ve folik asit sadece vücudu korumakla kalmıyor, aynı zamanda enfeksiyonlarla savaşıyor.