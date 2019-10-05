Doğal antibiyotik: Ispanak

Ispanak, doğal antibiyotik etkisi göstererek bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bağışıklık sisteminin süper besinlerinden biri olan ıspanakta A,B,C ve E vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, quarcetin hepsi bir arada bulunuyor.
Ispanak, doğal antibiyotik etkisi göstererek bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bağışıklık sisteminin süper besinlerinden biri olan ıspanakta A,B,C ve E vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, quarcetin hepsi bir arada bulunuyor. Enfeksiyonları önleyip, bağışıklığı güçlendiren ıspanağın içinde bol miktarda bulunan C vitamini ve folik asit sadece vücudu korumakla kalmıyor, aynı zamanda enfeksiyonlarla savaşıyor.
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