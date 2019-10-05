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, 1 milyonluk soruyla yeni sezonu açıyor!

Kenan İmirzalıoğlu, 1 milyonluk soruyla yeni sezonu açıyor!
Giriş Tarihi: 5.10.2019

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "?" yeni sezona 'nun sunumuyla ekrana gelecek.. Geçtiğimiz sezon 1 milyon değerindeki final sorusunu açmaya hak kazanan , bu akşam adını "Kim Milyoner İster?" tarihine yazdırmaya çalışacak.

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni sezona flaş bir isimle giriyor. atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, yeni sezonda ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelecek.

SAAT 20.00'DE ATV'DE!

Geçtiğimiz sezon 1 milyon değerindeki final sorusunu açmaya hak kazanan Arda Ayten, bu akşam adını "Kim Milyoner İster?" tarihine yazdırmaya çalışacak. Hiç joker hakkı kalmayan Arda Ayten milyoner olabilecek mi? Cevabı bu akşam 20.00'de atv'de!

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