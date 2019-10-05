  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Selçuk Yöntem’in parasını çaldılar

’in parasını çaldılar

Selçuk Yöntem’in parasını çaldılar
Giriş Tarihi: 5.10.2019

, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş önceki gün de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenazeye katılanlar arasında Ünlüoğlu'nun yakın dostu de vardı.Usta oyuncu Yöntem, cenazede tatsız bir olay yaşadı. Kalabalıktan faydalanan kişi, 66 yaşındaki sanatçının cebinden 1500 TL'sini çaldı.

Oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş önceki gün de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenazeye katılanlar arasında Ünlüoğlu'nun yakın dostu Selçuk Yöntem de vardı.Usta oyuncu Yöntem, cenazede tatsız bir olay yaşadı. Kalabalıktan faydalanan kişi, 66 yaşındaki sanatçının cebinden 1500 TL'sini çaldı.

PEŞİNİ BIRAKMAYACAK

Hırsızlığı sonradan fark eden Selçuk Yöntem, olayın peşini bırakmayacağını söyledi. Daha önce de Nuri Alço, Ayşen Gruda'nın cenazesinde cebinden 5 bin TL çalındığını açıklamıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Selçuk Yöntem’in parasını çaldılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN