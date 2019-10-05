Selçuk Yöntem’in parasını çaldılar

Oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş önceki gün de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenazeye katılanlar arasında Ünlüoğlu'nun yakın dostu Selçuk Yöntem de vardı.Usta oyuncu Yöntem, cenazede tatsız bir olay yaşadı. Kalabalıktan faydalanan kişi, 66 yaşındaki sanatçının cebinden 1500 TL'sini çaldı.

Oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş önceki gün de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenazeye katılanlar arasında Ünlüoğlu'nun yakın dostu Selçuk Yöntem de vardı.Usta oyuncu Yöntem, cenazede tatsız bir olay yaşadı. Kalabalıktan faydalanan kişi, 66 yaşındaki sanatçının cebinden 1500 TL'sini çaldı.



PEŞİNİ BIRAKMAYACAK



Hırsızlığı sonradan fark eden Selçuk Yöntem, olayın peşini bırakmayacağını söyledi. Daha önce de Nuri Alço, Ayşen Gruda'nın cenazesinde cebinden 5 bin TL çalındığını açıklamıştı.