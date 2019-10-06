Bengü’den annelere tavsiye

Popçu Bengü, kızı Zeynep ile fotoğrafını paylaşarak, Dünya Emzirme Haftası'nı kutladı. Ünlü şarkıcı, annelere de emzirme ile ilgili tavsiyede bulundu.

Popçu Bengü, kızı Zeynep ile fotoğrafını paylaşarak, Dünya Emzirme Haftası'nı kutladı. Ünlü şarkıcı, annelere de emzirme ile ilgili tavsiyede bulundu: Bu hafta emzirme haftası. Benim de bebeğimi böyle omzuma yatırıp, şükrettiğim günlerden biri bugün... İlk günlerde damla damla gelen sütü moral bozmak yerine 'Ha gayret' diye emekle bugünlere getirmişim. İmkanınız varsa pes etmeyin. Ağrı, sızı, gözyaşları hepsi diniyor ve geçiyor.