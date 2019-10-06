  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Bengü’den annelere tavsiye

Bengü’den annelere tavsiye

Bengü’den annelere tavsiye
Giriş Tarihi: 6.10.2019

, kızı Zeynep ile fotoğrafını paylaşarak, 'nı kutladı. Ünlü şarkıcı, annelere de emzirme ile ilgili tavsiyede bulundu.

Popçu Bengü, kızı Zeynep ile fotoğrafını paylaşarak, Dünya Emzirme Haftası'nı kutladı. Ünlü şarkıcı, annelere de emzirme ile ilgili tavsiyede bulundu: Bu hafta emzirme haftası. Benim de bebeğimi böyle omzuma yatırıp, şükrettiğim günlerden biri bugün... İlk günlerde damla damla gelen sütü moral bozmak yerine 'Ha gayret' diye emekle bugünlere getirmişim. İmkanınız varsa pes etmeyin. Ağrı, sızı, gözyaşları hepsi diniyor ve geçiyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bengü’den annelere tavsiye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN