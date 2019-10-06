‘Benim için dua edin’

Nikah masasına oturduğu kişinin 3 gün sonra dolandırıcılıkla suçlandığını öğrendikten sonra boşanma kararı alan ünlü şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak hastaneye kaldırıldığını açıkladı

Şarkıcı Zerrin Özer, 16 Haziran Pazar günü 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğün fotoğraflarının basına yayılmasıyla birçok isim, Akıncı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Çıkan iddiaların ardından Özer, Murat Akıncı ile boşanmaya karar verdi. Yaşanan buhran dolu günleri atlatmaya çalışan Zerrin Özer, ikinci kez hastanelik oldu.



'ÇOK AĞRIM, ACIM VAR'



61 yaşındaki Zerrin Özer, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak hastanelik olduğunu ve takipçilerinin duasına ihtiyaç duyduğunu belirtti. İşte Özer'in o paylaşımı: Canım, canım dostlarım benim! Bu asla duygu sömürüsü değil.1 haftadır yaşadığım çok hem de çok acılarım, ağrılarım var. Midepankreas birbirine girdi. Bu ağrılara dayanmak çok zor. Acıma dua ederseniz sevinirim, geçsin diye canım dostlarım.



'DUYGU SÖMÜRÜSÜ DEĞİL'



Kolunda serumla hastaneden fotoğraf paylaşan Zerrin Özer, sevenlerinden dua isterken, "Bu asla duygu sömürüsü değil" dedi.