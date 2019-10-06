  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > ‘Benim için dua edin’

‘Benim için dua edin’

‘Benim için dua edin’
Giriş Tarihi: 6.10.2019

Nikah masasına oturduğu kişinin 3 gün sonra dolandırıcılıkla suçlandığını öğrendikten sonra boşanma kararı alan ünlü şarkıcı , sayfasından bir paylaşım yaparak hastaneye kaldırıldığını açıkladı

Şarkıcı Zerrin Özer, 16 Haziran Pazar günü 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğün fotoğraflarının basına yayılmasıyla birçok isim, Akıncı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Çıkan iddiaların ardından Özer, Murat Akıncı ile boşanmaya karar verdi. Yaşanan buhran dolu günleri atlatmaya çalışan Zerrin Özer, ikinci kez hastanelik oldu.

'ÇOK AĞRIM, ACIM VAR'

61 yaşındaki Zerrin Özer, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak hastanelik olduğunu ve takipçilerinin duasına ihtiyaç duyduğunu belirtti. İşte Özer'in o paylaşımı: Canım, canım dostlarım benim! Bu asla duygu sömürüsü değil.1 haftadır yaşadığım çok hem de çok acılarım, ağrılarım var. Midepankreas birbirine girdi. Bu ağrılara dayanmak çok zor. Acıma dua ederseniz sevinirim, geçsin diye canım dostlarım.

'DUYGU SÖMÜRÜSÜ DEĞİL'

Kolunda serumla hastaneden fotoğraf paylaşan Zerrin Özer, sevenlerinden dua isterken, "Bu asla duygu sömürüsü değil" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Benim için dua edin’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN