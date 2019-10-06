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‘Pembe Top’ Bensu Soral’da
Giriş Tarihi: 6.10.2019

Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için hayata geçirilen ‘’ projesi, Anadolu Efes- maçında uygulandı. Hava atışını oyuncu yaptı

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen 'Pembe Top', altıncı yılında Bensu Soral'ın elinden havalandı. 'Pembe Top Sahada' projesinde güzel oyuncu Bensu Soral, THY Avrupa Ligi Anadolu Efes-FC Barcelona maçında karşılaşmanın hava atışını yaptı.

'GÖNÜLLÜ DESTEKÇİLİK DEĞERLİ'

Projenin gönüllü destekçisi olan Bensu Soral, meme kanseri hakkında, "En yaygın kadın kanseri olan meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor ve bunu sağlayabilmek için yılda bir kez doktor kontrolüne gitmek yeterli oluyor. Bazen hayatımız ve sağlığımız için çok basit ama hayati olan adımları atlıyoruz. Kadınların sağlıkları için adım atmalarına destek olmak ve bu farkındalık mücadelesinde yer almak benim için çok değerli" şeklinde konuştu.

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