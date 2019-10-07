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Kızdıran samimiyet!

Kızdıran samimiyet!
Giriş Tarihi: 7.10.2019

’ı izlemeye sevgilisi ’la giden , sahnede şarkıcıyla düet yapınca kıskançlık krizine yol açtı..

İŞİNDEN daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Merve Özbey, önceki akşam sevgilisi Kenan Koçak'la Serdar Ortaç'ın sahne aldığı bir mekana gitti. Ortaç, bir ara Özbey'i sahneye davet etti ve ikili düet yaptı. Ancak eşinden yeni boşanan Serdar Ortaç ve Merve Özbey'in sarmaş dolaş şarkı söylemesi, onları dikkatle izleyen Kenan Koçak'ı kızdırdı.


GECEYİ ERKEN BİTİRDİLER
YÜZÜ düşen Koçak ile, sahneden masaya dönen Özbey arasında hararetli bir tartışma yaşandığı gözlendi. Geceyi erken terk eden çiftin, kıskançlık kavgasını dışarda da sürdürdüğü ve ayrı arabalarla mekandan uzaklaştıkları öğrenildi.

TARHAN ABDULAHOĞULLARI

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