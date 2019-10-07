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ve ’ galasına ’de yoğun ilgi

‘Kral Şakir ve Korsanlar Diyarı’ galasına İzmir’de yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 7.10.2019

Çocukların merakla beklediği ve filminin galası, Optimum'da gerçekleştirildi. Galaya çok sayıda aile ve çocukların yanı sıra, Kral Şakir'in çizeri ve yazarı karikatürist da katıldı.

ÇOCUKLARIN merakla beklediği Kral Şakir ve Korsanlar Diyarı filminin İzmir galası, Optimum'da gerçekleştirildi. Galaya çok sayıda aile ve çocukların yanı sıra, Kral Şakir'in çizeri ve yazarı karikatürist Varol Yaşaroğlu da katıldı. Yaşaroğlu, Kral Şakir sevenlerine imza dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

TÜRKİYE'DE DOĞDU
KRAL Şakir ve Korsanlar Diyarı filminin tüm zamanların en iyi açılış yapan animasyon filmi olduğunu vurgulayan Varol Yaşaroğlu, "Daha da büyük başarılara imza atacağız. Film, Türk markası ve Türkiye'de doğdu. Şu anda Türk halkı Kral Şakir'i bağrına bastı" şeklinde konuştu.
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