ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” adlı yarışmada 1 milyon kazanan Arda Ayten, büyük ödülle ne yapacağını açıkladı. Ayten, “Hayatım boyunca üniversite okuyacağım. Bu ödülle 50 bine yakın kitap alabilirim” dedi

atv'nin fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', önceki akşam Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla milyonları ekranlara kilitledi. Yarışmacı Arda Ayten, final sorusunu bilerek 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi daha az geçer?" sorusuna verdiği 'Toprak' yanıtıyla 1 milyon TL kazanan Arda Ayten, henüz 19 yaşında. Ayten, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi. Senede 150 kitap okuduğunu ifade eden Arda Ayten, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını dile getirdi. Yarışmanın ardından ismini çok büyük bir kitleye duyuran Arda Ayten, ödülü kazandıktan sonra şu açıklamaları yaptı:



İLK GÜNLÜĞÜNÜ YAZACAK

Gelecek yaz, öğrenebildiğim kadar dil öğreneceğim, kitaplarımın hepsini kendim basacağım ve bir öğrenci olarak öleceğim. Yarışmadan önceki gelirlerimle belli başlı sayıda kitap okumuştum, şimdi 1 milyon lirayı düşününce 50 bine yakın kitap alabilirim. Bu ömrüm boyunca okuyamacağım bir sayı. Ayrıca ilk günlüğümü yazacağım.





Yarışmanın yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, çeki verirken "Seninle gurur duyuyoruz" dedi.



YÜREK BURKAN HİKAYESİ VAR

YARIŞMA boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirdi. Bu durum, herkesin yüreğini dağladı.