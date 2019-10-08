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Kışı olmadan geçirmek mümkün

Kışı grip olmadan geçirmek mümkün
Giriş Tarihi: 8.10.2019

Havalar iyice soğudu, mevsimi geldi çattı. Alınan basit önlemler ve aşılar ile aslında gripten korunmak mümkün. Ekim ve kasım aylarında aşılanarak grip olmadan bir kış geçirebilirsiniz.

Havalar iyice soğudu, grip mevsimi geldi çattı. Alınan basit önlemler ve aşılar ile aslında gripten korunmak mümkün. Ekim ve kasım aylarında aşılanarak grip olmadan bir kış geçirebilirsiniz. Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı bulunanların mutlaka aşı yaptırması doktorlar tarafından öneriliyor.
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