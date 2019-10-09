Uzaya değil mahkemeye

Uzaya gidecek ilk Türk olmak için yıllardır uğraş veren Ahu Aysal beklemekten sıkıldı. Ancak şirket projenin 2017'ye ertelendiğini açıklamıştı. Ses seda çıkmayınca Aysal, avukatlarını devreye soktu. Ünlü sosyetik, iki ay önce uzay şirketine dava açtığını açıkladı.

Uzaya gidecek ilk Türk olmak için yıllardır uğraş veren Ahu Aysal beklemekten sıkıldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın eski eşi turizmci Ahu Aysal, 2008 yılında uzay turizmi amacıyla Hollanda'da kurulan Space Expeditions (XCOR) adlı şirketinden 100 bin dolar ödeyerek bilet almıştı.



YARISI AVUKATLARA



Ancak şirket projenin 2017'ye ertelendiğini açıklamıştı. Ses seda çıkmayınca Aysal, avukatlarını devreye soktu. Ünlü sosyetik, iki ay önce uzay şirketine dava açtığını açıkladı. Aysal, "Tek umudum parayı geri almak. Hatta avukatlarıma 'davayı kazanın yarısı sizin' dedim. Çok istemiştim ama kısmet değilmiş. Turizmci arkadaşıma güvenmiştim" dedi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI