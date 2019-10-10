Mucize gala

Cuma günü vizyona girecek 7. Koğuştaki Mucize filminin galası yapıldı. Katılım geniş, galanın anlamı büyüktü. Gala sayesinde 300’ü aşkın çocuğun hayatlarına dokunuldu

7. Koğuştaki Mucize filminin galası 300 çocuk ve 120 gence umut oldu. Aras Bulut İynemli'nin başrolde olduğu filmin Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki galasına sanat ve iş dünyasından çok sayıda tanıdık sima katıldı.