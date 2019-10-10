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gala

Mucize gala
Giriş Tarihi: 10.10.2019

Cuma günü vizyona girecek 7. Koğuştaki filminin galası yapıldı. Katılım geniş, galanın anlamı büyüktü. Gala sayesinde 300’ü aşkın çocuğun hayatlarına dokunuldu

7. Koğuştaki filminin galası 300 çocuk ve 120 gence umut oldu. 'nin başrolde olduğu filmin Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki galasına sanat ve iş dünyasından çok sayıda tanıdık sima katıldı.

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