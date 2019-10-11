İzmir’de kapalı gişe gösteri sundu

2019'un ilk 7 ayında Anadolu ve Avrupa turnesine çıkan Doğu Demirkol, yeni sezon gösterilerinin ilki için İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde sevenlerinin karşısına çıktı.

2019'un ilk 7 ayında Anadolu ve Avrupa turnesine çıkan Doğu Demirkol, yeni sezon gösterilerinin ilki için İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde sevenlerinin karşısına çıktı. Demirkol, yeni hikayeler eklediği gösterisinde İzmirlilere keyifli bir akşam yaşattı. Demirkol, bilet bulamayan ve salon önünde tezahürat yapan hayranlarını ise salona aldırarak misafir etti. Demirkol, film çekimlerinin ardından gösteri sayısını artırarak bu sezonda Türkiye'yi il il gezeceğini söyledi.