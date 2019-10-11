  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > İzmir’de kapalı gişe gösteri sundu

’de kapalı gişe gösteri sundu

İzmir’de kapalı gişe gösteri sundu
Giriş Tarihi: 11.10.2019

2019'un ilk 7 ayında Anadolu ve Avrupa turnesine çıkan , yeni sezon gösterilerinin ilki için 'nde sevenlerinin karşısına çıktı.

2019'un ilk 7 ayında Anadolu ve Avrupa turnesine çıkan Doğu Demirkol, yeni sezon gösterilerinin ilki için İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde sevenlerinin karşısına çıktı. Demirkol, yeni hikayeler eklediği gösterisinde İzmirlilere keyifli bir akşam yaşattı. Demirkol, bilet bulamayan ve salon önünde tezahürat yapan hayranlarını ise salona aldırarak misafir etti. Demirkol, film çekimlerinin ardından gösteri sayısını artırarak bu sezonda Türkiye'yi il il gezeceğini söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de kapalı gişe gösteri sundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN