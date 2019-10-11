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Yıldönümü daveti ünlüleri buluşturdu

Yıldönümü daveti ünlüleri buluşturdu
Giriş Tarihi: 11.10.2019

İstanbul Şişhane'de bulunan 'ın 3'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlediği geceye sanat, iş ve spor dünyasının ünlü isimleri katıldı.

İstanbul Şişhane'de bulunan Pera Adalı Restoran'ın 3'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlediği geceye sanat, iş ve spor dünyasının ünlü isimleri katıldı. Özlem-Ecem Çağan ev sahipliğinde gerçekleşen gece Songül Karlı, Güvenç Kurtar, Musa Uzunlar, Ali İl, Ege, Şebnem Schaefer ve çok sayıda ünlüyü buluşturdu. Geceye katılan Karlı, yeniden sarıya boyattığı saçlarıyla şaşırtırken, "Siyah saçlarım 24 saat kalabildi. Oğlum yeni halimi beğenmediği için eski halime dönüş yaptım" dedi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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