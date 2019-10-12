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Yakışıklı kaleci reklam yıldızı oldu

Yakışıklı kaleci reklam yıldızı oldu
Giriş Tarihi: 12.10.2019

'ın yakışıklılığı ile meşhur Alman kalecisi , İstanbul Nişantaşı'nda reklam çekimi yaptı. Ünlü bir spor markasının reklam yüzü olan kaleci, markanın eşofmanlarıyla çekim yaparken görüntülendi.

Beşiktaş'ın yakışıklılığı ile meşhur Alman kalecisi Lorius Karius, İstanbul Nişantaşı'nda reklam çekimi yaptı. Ünlü bir spor markasının reklam yüzü olan kaleci, markanın eşofmanlarıyla çekim yaparken görüntülendi. Bazı Beşiktaş taraftarları da Karius'u görünce gol yememesi için uyardı

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