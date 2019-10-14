Acun ölümden döndü

İstanbul’da trafik kazası geçiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, hurdaya dönen aracından yara almadan çıktı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Ilıcalı'nın yara almadan kurtulduğu kazada lüks aracı kullanılamaz hale geldi. Önceki gece Ilıcalı'nın kullandığı araç, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Avrupa'dan Anadolu yakasına geçtikten bir süre sonra lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Ilıcalı kazayı yara almadan atlatırken, kazada lüks araç kullanılamaz hale geldi.

MESAJ YAĞDI

Kazanın ardından Ilıcalı'ya "geçmiş olsun" mesajları yağdı. Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.