Rus avukatın Türkiye aşkı

İlk kez 15 yaşındayken tatil için geldiği Türkiye’ye hayran kalan Rus avukat Maryia Konak, mesleğini de burada yapmayı tercih etti. Belarus Devlet Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra Türkiye’de bir süre daha eğitim alan Konak, 2017’de İzmir Barosu’na kaydını yaptırdı

İzmir'de yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Maryia Konak (35), Rusya'dan ailesi ile 20 yıl önce tatil için geldiği Türkiye'de avukatlık yapmaya başladı. 6 dil bilen ve aynı zamanda adliye ve noterlerde Yeminli Tercümanlık da yapan Konak, "Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyorum" dedi.

Bundan 20 yıl önce Rusya'dan ailesi ile birlikte Balıkesir'in sahil kasabası Burhaniye'ye tatile gelen 35 yaşındaki Maryia Konak, ülkesine döndükten sonra Türk tarihine ve diline merak sardı. Türkçe öğrenmek için kursa giden ve her yaz ailesi ile birlikte düzenli olarak Türkiye'ye tatile gelen Konak, 2007 yılında Belarus Devlet Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra İzmir'e yerleşmeye karar verdi. 2010 yılında diplomasının denkliği için Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvuran ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bir süre daha hukuk eğitimi alan Konak, tüm yasal işlemleri hallolduktan sonra 2017 yılında İzmir Barosu'na kayıtlı avukat olarak görevine başladı.

ESKİ EŞİNİN SOYADI

İzmir'e yerleştiği ilk yıllarda başından 6 yıl süren bir evlilik geçtiğini, boşandıktan sonra da eski eşinin soyismini kullanmaya devam ettiğini anlatan Konak, "Rus soyismim 11 harfli ve telaffuzu zor bir soyisimdi. Gerek resmi evraklarda, gerekse mesleğe başladığımda insanlar beni Konak soyismi ile tanıdı. Ben de bu nedenle eski eşime dava açıp, Yargıtay'ın da kararı onaylaması ile onun soyismini aldım" diye konuştu.



Konak, ağırlıklı olarak Türkiye'de hukuksal sorun yaşayan Rus vatandaşlarının avukatlığını yaptığını ancak her meslektaşı gibi tüm hukuk ve ceza davalarına da baktığını aktardı. Konak, "Rus vatandaşlar çok seviniyorlar çünkü Rusça bilen avukat fazla yok. Ama Türkler şaşırıyor. 'Nasıl geldin?', 'Nerede okudun?' gibi sorularla da karşılaştığım oluyor" ifadelerini kullandı.



"RUSYA'DA NAFAKA YOK"

RUSYA ile Türkiye'nin hukuk sisteminde benzerlikler olduğunu, bu nedenle İzmir'de mesleğini yaparken hiç zorlanmadığını da vurgulayan Konak, "Bazı farklar da yok değil. Mesela son günlerde sıkça konuşulan 'Nafaka' Rusya'da yok. Nafaka Türkiye'de yaşayan kadınlar için iyi bir şey ama bizde daha çok bayanlar çalıştığı için böyle bir şey yok. O da sanırım bazı Türk erkeklerinin eşlerini çalışma hayatına girmesini istememelerinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum" dedi.

METİN BURMALI