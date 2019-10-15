Geçtiğimiz ay sunucu Burcu Esmersoy'dan ayrılan işadamı Berk Suyabatmaz, bir kaç gün önce görüntülendiği güzellerle İstanbul gecelerinde boy göstermeye devam ediyor.
Geçtiğimiz ay sunucu Burcu Esmersoy'dan ayrılan işadamı Berk Suyabatmaz, bir kaç gün önce görüntülendiği güzellerle İstanbul gecelerinde boy göstermeye devam ediyor. Suyabatmaz, eğlence turuna çıktığı güzellerle, önceki gece Bebek'teydi. Çıkışta soruları yanıtsız bırakan işadamı, güzellerle birlikte bindiği taksiyle göz
Burcu’yu çabuk unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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