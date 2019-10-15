  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Burcu’yu çabuk unuttu

Burcu’yu çabuk unuttu

Burcu’yu çabuk unuttu
Giriş Tarihi: 15.10.2019

Geçtiğimiz ay sunucu 'dan ayrılan işadamı , bir kaç gün önce görüntülendiği güzellerle gecelerinde boy göstermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ay sunucu Burcu Esmersoy'dan ayrılan işadamı Berk Suyabatmaz, bir kaç gün önce görüntülendiği güzellerle İstanbul gecelerinde boy göstermeye devam ediyor. Suyabatmaz, eğlence turuna çıktığı güzellerle, önceki gece Bebek'teydi. Çıkışta soruları yanıtsız bırakan işadamı, güzellerle birlikte bindiği taksiyle göz

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Burcu’yu çabuk unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN