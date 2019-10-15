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Kleopatra Linet
Giriş Tarihi: 15.10.2019

Ünlü şarkıcı , 'nde verdiği konserine imajı ile çıktı. Bostancı konseri için orkestrasındaki enstrüman sayısını artıran Linet 3 ay öncesinden başlayan dev konserinde 30 kişilik ekip çalıştı.

Ünlü şarkıcı Linet, Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserine Kleopatra imajı ile çıktı. Bostancı konseri için orkestrasındaki enstrüman sayısını artıran Linet 3 ay öncesinden başlayan dev konserinde 30 kişilik ekip çalıştı. Geliri Mehmetçik vakfına bağışlanan Bostancı konserinde "Memleketim" şarkısını Türk bayrakları eşliğinde yorumlayan Linet; belki başka bir ülkede doğmuş olabilirim ama ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Türküm" diye konuştu.

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