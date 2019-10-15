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’e Candan destek

Mehmetçik’e Candan destek
Giriş Tarihi: 15.10.2019

, 'da sahneye çıktı. Sanatçı, şarkılarını, 'ndaki askerlerimiz için söyledi.

Candan Erçetin, Bursa Kültürpark Açıkhava'da sahneye çıktı. Sanatçı, şarkılarını, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimiz için söyledi. 'Memleketim' şarkısını seslendirmeden önce "Bu şarkıyı Güneydoğu'da savaşan askerlerimiz için söyleyelim" diyen Erçetin, konser sonuna doğru bir dinleyicinin 'Annem' şarkısını istemesi üzerine "Bu şarkıyı da Mehmetçiklerimizin anneleri için söyleyelim" dedi. Bursa seyircisi de Erçetin'e alkışlarıyla destek verdi.

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