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Rüzgar ve soğuk kuruluğunu tetikliyor

Rüzgar ve soğuk göz kuruluğunu tetikliyor
Giriş Tarihi: 15.10.2019

Op. Dr. , mevsim değişimleriyle birlikte hava koşullarına bağlı olarak gözlerde kuruluk ve allerji görülebildiğini söyledi

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, mevsim değişimleriyle birlikte hava koşullarına bağlı olarak gözlerde kuruluk ve allerji görülebildiğini söyledi. Rüzgar ve soğuk havanın vücudun hormonal dengesini değiştirdiğini ve göz kuruluğunu tetiklediğini belirten Kahraman, göz kuruluğundan kaynaklanan batma, yanma, yorgunluk, aniden sulanma gibi şikayetlerle başvuran hastalar için, suni gözyaşı, gözyaşı ritmini artırıcı damlalar ve gözyaşı kanallarına tıkaç koyma yöntemlerini uyguladıkları bilgisini verdi.

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