Adnan Saygun sezona Işın Karaca ile başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 2019-2020 sezonuna Uluslararası Bir Festival İzmir'le başladı. Festivalin ilk gününde AASSM, Işın Karaca'yı ağırladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 2019-2020 sezonuna Uluslararası Bir Festival İzmir'le başladı. Festivalin ilk gününde AASSM, Işın Karaca'yı ağırladı
SENFONIK FORM
TÜRK pop müziğinin başarılı isimlerinden Işın Karaca'nın sevilen şarkıları, 50 kişilik İzmir Metropolitan Orkestrası eşliğinde senfonik formda hayat buldu.
'BİR FESTİVAL İZMİR' PROGRAMI
Bu yıl dördüncüsü yapılan Uluslararası Bir Festival İzmir'de, bugün "Tanini Trio", tecrübeli klasik Türk müziği yorumcusu Melihat Gülses ile sahne alıyor. Yarın caz ile flamenko arasında olağanüstü bir köprü kurmayı başaran "Antonio Lizana Band" var. İlk kez Türkiye'de sahne alacak olan Antonio Lizana, saksafon ve flamenko vokalini tek vücutta buluşturuyor. 18 Ekim'de ise " New York Gypsy All Stars", İzmirli dinleyicilerle bir araya gelecek.
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