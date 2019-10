Gribe karşı besin kalkanı

Omega 3, çinko, magnezyum gibi vitamin ve mineral açısından zengin olan fındık, badem, ceviz ile C vitamini bakımından zengin meyve-sebzeler bağışıklık sistemini güçlendirmekle beraber gribe karşı koruyor

Mevsim değişikliklerinin yaşandığı bu mevsimlerde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Tükettiğimiz besinlere dikkat ederek bağışıklık sistemimizi sağlamlaştırabiliriz. Bağışıklık sisteminin gün içerisinde durmadan çalıştığını ancak desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Diyetisyen Bengü Ünal, "Bağışıklık sistemini ne kadar güçlendirirsek hastalıkları da düşürmemiz o kadar artacaktır" dedi.



GÜNE KAHVALTIYLA BAŞLAYIN



Bağışıklık sisteminin güçlü kalabilmesi için günlük hayatta beslenmeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Ünal, "Bunun için güne mutlaka kahvaltıyla başlanmalı. 3 ana ve 2 ara öğün olmak üzere günde 5 öğün mutlaka yapılmalıdır. Haftada 3 kez et veya tavuk tüketimi yapılmalı, haftada 2 kez de omega 3 kaynağı olan balıktan yararlanmak gerekir. Bunun yanı sıra her gün sebze tüketilmeli, 3-4 porsiyon da meyve tüketilmesinde fayda vardır. Günlük hayatımızda bağışıklık sistemimizi güçlendiren en bilinen ve en belirgin olan C vitamini bağışıklık sistemini antioksidan miktarı zengin olduğu için toksik öğelerden arınıp vücuttaki bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunlar da en çok mandalina, portakal, limon gibi meyvelerde bulunurken, bunun yanı sıra yeşil yapraklı sebzelerde de bulunmaktadır" diye konuştu.



BİTKİ ÇAYLARI



Bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler hakkında bilgi veren Ünal, "Zencefil, zerdeçal, adaçayı, ekinezya, kuşburnu ve karanfil gibi birçok bitki bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcıdır. Zencefil, antioksidan miktarı bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Zerdeçal ise iyileştirici etkiye sahip olup yine aynı şekilde antioksidan miktarı yüksek olduğu için de bağışıklık sistemini güçlendirmektedir



İLTİHABA KARŞI ADAÇAYI



Ekinezya ise antiviral etkiye sahip olup bağışıklık sistemini güçlendirmekle beraber öksürüğe iyi gelir. Bunun yanı sıra soğuk algınlığına karşı da iyi gelmekte. Kuşburnu ise antienflamatuar ve antioksidan miktarından zengin olduğu için gribe karşı iyi geldiği yapılan birçok çalışmayla kanıtlanmış bulunmakta. Adaçayı ise boğazdaki iltihaplanmaları önlemekte. Karanfil de yorgunluğu almakta. Bunun yanı sıra soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelmekte.



YAĞLI TOHUM KALKANI



Fındık, badem, ceviz gibi omega 3, çinko, magnezyum gibi vitamin ve mineral açısından zengin olan yağlı tohumlar bağışıklık sistemini güçlendirmekle beraber gribe karşı kalkan görevi görmektedir.



KIRMIZI KORUMA



Nar, kırmızı renginden de anlaşılacağı gibi bu rengi antisiyanin maddesinden almaktadırlar. Antisiyanin maddesi de bağışıklık sistemini güçlendirip gripten, kansere karşı birçok hastalığın önlenmesinde yardımcı olur.



BAĞIRSAK DOSTLARI



Ev yapımı yoğurt ve kefir de probiyotik ve prebiyotik kaynaklı olmasından dolayı bağırsak florasını düzenlemekle beraber bağışıklık sistemini güçlendirmektedir

