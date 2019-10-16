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“Yılda iki kez yaptırın”

“Yılda iki kez hacamat yaptırın”
Giriş Tarihi: 16.10.2019

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç:

"Bol su için, fazla yemeyin. Yılda iki kez hacamat yaptırın. İnsülin direncinize ve kan şekerinize baktırın. Bütün yeşillikleri tüketin. Bir mezura ile göbek çevrenizi ölçün. Erkeklerde 94, kadınlarda 88 santimetreyi geçmiyorsa iyi. Geçiyorsa eğer ciddi bir sıkıntı var demektir. Kalp krizi, tansiyon, şeker, beyin kanaması, pıhtı atması, felç, karaciğer yetmezliği, Alzheimer olabilirsiniz."

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