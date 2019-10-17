İzmir Kısa Film Festivali'nde ulusal ve uluslararası dallarda Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmler belli oldu. 20. kez gerçekleştirilen festival Kasım'da yüzlerce filmi ücretsiz olarak sinemaseverler ile buluşturacak.
İzmir Kısa Film Festivali'nde ulusal ve uluslararası dallarda Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmler belli oldu. 20. kez gerçekleştirilen festival Kasım'da yüzlerce filmi ücretsiz olarak sinemaseverler ile buluşturacak.
Altın Kedi’nin finalistleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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