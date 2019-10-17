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Altın Kedi’nin finalistleri belli oldu

Altın Kedi’nin finalistleri belli oldu
Giriş Tarihi: 17.10.2019

'nde ulusal ve uluslararası dallarda için yarışacak filmler belli oldu. 20. kez gerçekleştirilen festival Kasım'da yüzlerce filmi ücretsiz olarak sinemaseverler ile buluşturacak.

İzmir Kısa Film Festivali'nde ulusal ve uluslararası dallarda Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmler belli oldu. 20. kez gerçekleştirilen festival Kasım'da yüzlerce filmi ücretsiz olarak sinemaseverler ile buluşturacak.

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