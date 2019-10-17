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Araca sipariş

Araca sipariş
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Şarkıcı , trafik ışıklarında aracının camını açarak yanına gelen bir kadından elbise aldı. Araç camından gerçekleşen alışveriş Ayşe Hatun Önal'ı da güldürdü.

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir süre trafik ışıklarında araç içerisinde bekleyen Önal, aracının camını açarak yanına gelen bir kadından elbise aldı. Araç camından gerçekleşen alışveriş Ayşe Hatun Önal'ı da güldürdü.

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