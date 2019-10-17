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Keyif kaçıran oyun

Keyif kaçıran oyun
Giriş Tarihi: 17.10.2019

ile futbolcu eşleriyle birlikte tiyatro oyun izlemeye gitti ancak birbirlerini görünce keyifleri kaçtı. 'Aşk Geçmişim' adlı tiyatro oyununun ilk gösteriminde karşılaşan Berkay ve Caner Erkin birbirlerini görmezden geldi.

Şarkıcı Berkay ile futbolcu Caner Erkin eşleriyle birlikte tiyatro oyun izlemeye gitti ancak birbirlerini görünce keyifleri kaçtı. Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'la gizli aşk yaşayan Berkay, aylarca magazin haberlerinde manşet haber olmuştu. 'Aşk Geçmişim' adlı tiyatro oyununun ilk gösteriminde karşılaşan Berkay ve Caner Erkin birbirlerini görmezden geldi. Erkin, geceye eşi Şükran Ovalı'yla katılırken Berkay'da eşi Özlem Ada Şahin'le geldi. Şükran Ovalı ve Özlem Ada Şahin'in gala için aynı marka kıyafet seçmesi de gözlerden kaçmadı

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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