Taze gelin alışverişte

Volkan Aslan ile 15 yıldır süren birlikteliklerini geçtiğimiz ay gerçekleşen düğün ile taçlandırarak dünya evine giren Aylin Coşkun, yalnız başına alışverişteydi.

Volkan Aslan ile 15 yıldır süren birlikteliklerini geçtiğimiz ay gerçekleşen düğün ile taçlandırarak dünya evine giren Aylin Coşkun, yalnız başına alışverişteydi. Coşkun, evliliklerinin güzel gittiğini belirtirken, alışveriş turu sonrası arkadaşlarıyla bir araya gelip yemek yedi.