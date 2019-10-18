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Çağla’dan

Çağla’dan asker selamı
Giriş Tarihi: 18.10.2019

Alışveriş çadırında veren Çağla Şıkel, "Burada en çok satış yapan mağazanın cirosu 'na bağışlanıyormuş burada olmak iyi hissetmemizi sağlıyor" dedi.

Alışveriş çadırında asker selamı veren Çağla Şıkel, "Burada en çok satış yapan mağazanın cirosu Mehmetçik Vakfı'na bağışlanıyormuş burada olmak iyi hissetmemizi sağlıyor" dedi.

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