Çağla’dan asker selamı

Alışveriş çadırında asker selamı veren Çağla Şıkel, "Burada en çok satış yapan mağazanın cirosu Mehmetçik Vakfı'na bağışlanıyormuş burada olmak iyi hissetmemizi sağlıyor" dedi.

Alışveriş çadırında asker selamı veren Çağla Şıkel, "Burada en çok satış yapan mağazanın cirosu Mehmetçik Vakfı'na bağışlanıyormuş burada olmak iyi hissetmemizi sağlıyor" dedi.