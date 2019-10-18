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Çocuk büyütüyor

Çocuk büyütüyor
Giriş Tarihi: 18.10.2019

Güzel oyuncu önceki gün 'da görüntülendi. Yeni projeler üzerine çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Aslı Tandoğan, vaktini iyi değerlendirmeye çalıştığını, ailesiyle mümkün oldukça fazla vakit geçirmeye ve minik çocuklarını büyütmeye çalıştığını anlattı.

Güzel oyuncu Aslı Tandoğan önceki gün Vadi İstanbul'da görüntülendi. Yeni projeler üzerine çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Aslı Tandoğan, vaktini iyi değerlendirmeye çalıştığını, ailesiyle mümkün oldukça fazla vakit geçirmeye ve minik çocuklarını büyütmeye çalıştığını anlattı. Objektiflere poz veren güzel oyuncu daha sonra Moda caddesindeki mağazaları dolaşarak alışveriş turunda gözlerden uzaklaştı.

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