‘Efsane’ pozu

Ünlü popçu Ayşe Hatun Önal'ın, 5. single çalışması "Efsane" tüm dijital platformlarda yerini aldı. Önal, sözü ve bestesi Fikri Karayel'e, düzenlemesi ise Ufuk Kevser'e ait yeni şarkısı için New York'ta menajeri Selim Akar'ın objektifine poz verdi.

Ünlü popçu Ayşe Hatun Önal'ın, 5. single çalışması "Efsane" tüm dijital platformlarda yerini aldı. Önal, sözü ve bestesi Fikri Karayel'e, düzenlemesi ise Ufuk Kevser'e ait yeni şarkısı için New York'ta menajeri Selim Akar'ın objektifine poz verdi. Rufat İsmail tarafından hazırlanan kostümle fotoğraf çektiren Önal, bu iş için New York'taki bir binanın çatısını kullandı.