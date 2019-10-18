Sağlıklı bir menopoz icin bu uyarılara dikkat

Bugün Dünya Menopoz günü olarak kabul ediliyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, bu önemli gün nedeniyle açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kavak, “Düzenli egzersiz ile terleyin, bol su için, proteinden zengin beslenin” dedi

Menopoz tüm kadınların korkulu rüyası. Ancak bu dönemi daha sağlıklı ve kaliteli geçirmek mümkün. Menopoz kavramının kelime anlamı olarak son adet görmek, tıbbi tanım olarak bir sene içerisinde hiç adet görmemek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, menopoz döneminin önemini ve bu dönemi sağlıklı, kaliteli geçirmenin yollarını anlattı.



SICAK BASMASI



Prof. Dr. Kavak, "Menopoz sonrası dönemde kadınlar adetten kesiliyor. Hormonal durumda total bir değişiklik oluyor. Birinci etkisi östrojenin vücutta düşmesi. Bunun sonucunda ise en önemli bulgular, sıcak basması, fenalık hissi, gece terlemeleri, depresyona eğilim, huzursuzluk şikayetleri olabilir" diye konuştu.



HORMON TEDAVİSİ



Bu şikayetlerin çok şiddetli seyretmesi halinde hormon tedavisi uygulanabildiğini belirten Kavak sözlerine şöyle devam etti: "Hormon tedavisi meme kanseri riski olmayan, sigara içmeyen kadınlara kontrollü olarak verilebiliyor. Ancak hasta 35-40 gibi çok erken yaşta menopoza girdiyse gençlik halini, kemik yapısını korumak, kolesterolünü düşük tutmak için senede bir kez mamografisini çektirerek kontrollü bir şekilde hormon tedavisi verilmelidir" dedi. Genetik yatkınlığın altını çizen Prof. Dr. Kavak, "Şaşırtıcı biçimde 30-35 yaşlarında menopoza girenler var. Eğer anneniz, anneanneniz, teyzeniz erken menopoza girmişse siz de erken menopoza girebilirsiniz. Menopoz bir hastalık değil, hayatın bir evresi. Bu süreci sorunsuz ve kaliteli geçirmek isteyenlere düzenli egzersiz ve terlemeyi, su içmeyi, 14 saatlik açlıkları, proteinden zengin beslenmeyi ve sıcak basmalarına karşı da poleni öneriyoruz" dedi.



GECİKTİRMEK İÇİN



Prof. Dr. Kavak, "Menopoz süresini ileriye atabilmek için de bazı sağlık ve çevresel faktörlerde dikkatli davranılması gerekir. Kadınları sigara içmemeleri, çok ağır spor yapmamaları, dengeli ve çevresel faktörleri dikkate alarak beslenme programı izlemeleri önemli" uyarısında bulundu.



"30 YILINIZ DAHA VAR"



Menopoz yaşına ve uzayan insan ömrüne dikkat çeken Prof. Dr. Kavak sözlerini şöyle tamamladı: "İnsan ömrü uzadı. Bundan yüz yıl önce dünyada ortalama ömür 55-60 arasındaydı. Şimdi Türkiye'de erkeklerde 78, kadınlarda 82. Yani menopoz sonrası daha geçirilecek 30- 35 yıl var diyebiliriz. Bu 30 yılın nasıl geçirileceği çok önemli."