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Evlilik soruları Çağlar’ı terletti

Evlilik soruları Çağlar’ı terletti
Giriş Tarihi: 19.10.2019

'' dizisinin Kerem'i , sevgilisi ile Nişantaşı'ndaydı. Birbirlerine sarılarak yürüyen çifte bir erkek arkadaşları eşlik ediyordu.

'Afiili Aşk' dizisinin Kerem'i Çağlar Ertuğrul, sevgilisi Kayla Manukyan ile Nişantaşı'ndaydı. Birbirlerine sarılarak yürüyen çifte bir erkek arkadaşları eşlik ediyordu. Ertuğrul, "Neler yapıyorsunuz?" şeklinde soru yönelten muhabirlere "Askerden bugün arkadaşım geldi, onu gezdiriyorum. Onun dışında her şey çok güzel ve yolunda" dedi.

'O KONUYA GİRMEYİN'

Muhabirlerin yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan ikiliye "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusu ise kısa süreli panik yarattı. Çağlar Ertuğrul, "Aman abi o konulara girmeyelim. İyi akşamlar" yanıtını verdi ve çift, arkadaşlarıyla birlikte uzaklaştı.

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